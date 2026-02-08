Skitour endete dramatisch: Mann durch Lawine verschüttet und verletzt

Auf der Großen Kesselspitze in Obertauern kam es am Sonntag zu einem schweren Lawinenunglück. Ein Skitourengeher wurde von einem Schneebrett verschüttet und schwer verletzt.

Am frühen Sonntagnachmittag ist auf der Großen Kesselspitze bei Obertauern in Salzburg ein Skitourengeher bei einem Lawinenabgang schwer verletzt worden. Der Mann war mit vier Begleitern unterwegs und fuhr als Erster in einen Hang, als er ein rund 60 Meter breites und 300 Meter langes Schneebrett auslöste. Er wurde so stark verschüttet, dass nur seine Hand aus dem Schnee ragte. Seine Begleiter konnten ihn jedoch schnell orten und befreien.

Schwerste Verletzungen

Die Bergrettung Salzburg meldete, dass der Mann schwerste Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein zweiter Polizeihelikopter brachte seine unverletzt gebliebenen Begleiter ins Tal. Insgesamt waren 13 Bergretter, drei Hundeführer, die Alpinpolizei sowie die Besatzungen der beiden Hubschrauber im Einsatz. Die Gruppe war nach bisherigen Angaben gut ausgerüstet.

„Warnstufe 2“ im besagten Gebiet

Am Sonntag herrschte im Gebiet Lawinenwarnstufe 2 („mäßig“). Laut Lagebericht besteht weiterhin eine flächendeckend instabile Altschneedecke, und Gefahrenstellen sind oft schwer erkennbar. Schon einzelne Wintersportler können demnach Schneebretter auslösen. (APA/RED, 8.2.26)