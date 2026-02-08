NS-Symbole auf Spielplatzmauer in Linz geschmiert

Unbekannte haben in Linz-Urfahr nationalsozialistische Symbole auf eine Mauer neben einem Spielplatz gesprüht. Die Polizei bittet nach der Anzeige um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit nationalsozialistischen Symbolen besprühten bislang Unbekannte am Sonntag, dem 8. Februar 2026 im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr ein Mauerwerk in Linz-Urfahr. Die Mauer befindet sich im Bereich des Hauses Jägerstraße 40 unmittelbar an einen Spielplatz angrenzend. Die Hausbesitzerin informierte gegen 12.30 Uhr die Polizei, die bei der Tatortbesichtigung die noch frischen Graffitis feststellte. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße unter der Telefonnummer 059133 4584 in Verbindung zu setzen.