McDonald’s evakuiert: Jetzt sucht die Polizei nach diesen Personen
Im McDonald’s bei Innsbruck kam es zu Atembeschwerden bei Gästen. Die Fast-Food-Filiale wurde daraufhin evakuiert. Nun steht die Ursache dafür fest.
Freitagnachmittag, am 6. Februar 2026 gegen 13.40 Uhr, klagten die Gäste eines McDonald’s nahe Innsbruck über Atemprobleme. Sie klagten über Husten, Kopfschmerzen und plötzlich auftretenden Schwindel. Das Fast-Food-Lokal wurde evakuiert, die Ursache war damals noch unklar.
Überwachungsvideo zeigt drei Personen
Wie die Polizei nun zwei Tage später bekannt gibt, konnte als Ursache anhand der Auswertung der Videoüberwachung festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter männlicher Täter aus einer faustgroßen Sprühdose einen Sprühstoß in eine Lebensmittelverpackung abgegeben hat. Der Mann war in Begleitung einer Dame und eines Mädchens war, nach Abgabe des Sprühstoßes verließen alle drei Personen fluchtartig das Restaurant. Zeugen werden gebeten, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kematen in Tirol, unter Tel. +43(0)59133/7115-100, zu richten.
Personenbeschreibung
- Männliche Person: ca. 35-45 Jahre alt, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, schwarzer Kinnbart, schwarze Brille, grau/braune Schildkappe, blaue Jacke, graue Hose
- Weibliche Begleitperson: ca. 35-45 Jahre alt, kräftige Statur, blonde lange Haare (linksseitiger Zopf), schwarze Steppjacke, schwarze Hose, schwarzer Rucksack, schwarz/weiße Turnschuhe
- Mädchen: ca. 5-6 Jahre alt