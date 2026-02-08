400 Meter mitgerissen: Lawinenunfall auf der Schafseitenspitze

Bei einer Schitour auf die Schafseitenspitze in Navis (Tirol) löste ein 63-Jähriger ein Schneebrett aus und wurde 400 Meter mitgerissen. Er konnte sich selbst befreien und wurde per Notarzthubschrauber geborgen.

Am Sonntag, dem 8. Februar 2026, gegen ca. 7.15 Uhr, stieg ein 63- jährige Österreicher gemeinsam mit einem 64- jährigen Österreicher im Gemeindegebiet von Navis zu einer Schitour in Richtung Berggipfel der „Schafseitenspitze“ in 2602 Meter Seehöhe auf. Nach kurzer Rast am Gipfel entschieden die erfahrenen, entsprechend ausgerüsteten Wintersportler über einen nördlich exponierten und ca. 40 Grad steilen Hang abzufahren, wobei der 63-Jährige vorausfuhr und dabei ein Schneebrett auslöste.

Lawine ging ab

Die Schneebrettlawine mit einer Anrisshöhe von ca. 20 Zentimeter erfasste den 63-Jährigen und riss ihn etwa 400 Meter in einer Rinne talwärts mit. Der 63-Jährige wurde etwa bis zur Hüfte verschüttet, blieb dabei unverletzt und konnte sich selbst befreien. Der 64-Jährige wurde von der Lawine nicht erfasst, da er sich noch am Kamm des Berggipfels befand. Er beobachtete die Geschehnisse und setzte umgehend den Notruf ab, da er den Sichtkontakt zu seinem Begleiter verloren hatte. Im Anschluss fuhr der 64-Jährige in Richtung des 63-Jährigen ab, wobei sich dieser bereits selbstständig freigraben konnte.

Es herrschte Lawinenwarnstufe 3

Der 63-Jährige wurde durch den Notarzt erstversorgt und in weiterer Folge vom Notarzthubschrauber mittels Taues geborgen und zu einem nahegelegenen, sicheren Platz geflogen. Nach der Unfallaufnahme wurde der 63-Jährige mit der Libelle zum Parkplatz zurückgebracht, da seine beschädigte Ausrüstung nicht mehr fahrbereit war. Der 64-Jährige fuhr selbstständig mit seinen Schiern zu Tal. An diesem Tag herrschte Lawinenwarnstufe drei – erheblich.