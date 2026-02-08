Lotto-Ziehung am 8. Februar: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen Euro wert

Am Sonntag, dem 8. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Es wartet ein Lotto Jackpot mit 1,3 Millionen Euro. Bei uns findet ihr die Zahlen der Ziehung.

Für die Lotto Bonus Ziehung am Freitag, dem 6. Februar hatte niemand einen Tipp mit den “sechs Richtigen”, bestehend aus den Zahlen 9, 21, 25, 35, 36 und 44, abgegeben. Damit wartet nun am Sonntag ein Lotto Jackpot mit 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen einen Solo-Gewinn in Wien. Hier war es der neunte von zwölf gespielten Quicktipps, auf dem lediglich die Zahl 36 auf den Sechser fehlte. Der Gewinn für den Fünfer mit Zusatzzahl beträgt etwas mehr als 78.000 Euro, wie die „Österreichischen Lotterien“ informierten. Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, weshalb es am Sonntag wieder um rund 150.000 Euro geht.

