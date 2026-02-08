Skip to content
/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lotto Moderatorin Evelyn Vysher
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, dem 8. Februar gezogen.
Österreich
08/02/2026
6 aus 45

Lotto-Ziehung am 8. Februar: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen Euro wert

Am Sonntag, dem 8. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Es wartet ein Lotto Jackpot mit 1,3 Millionen Euro. Bei uns findet ihr die Zahlen der Ziehung.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Für die Lotto Bonus Ziehung am Freitag, dem 6. Februar hatte niemand einen Tipp mit den “sechs Richtigen”, bestehend aus den Zahlen 9, 21, 25, 35, 36 und 44, abgegeben. Damit wartet nun am Sonntag ein Lotto Jackpot mit 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es hingegen einen Solo-Gewinn in Wien. Hier war es der neunte von zwölf gespielten Quicktipps, auf dem lediglich die Zahl 36 auf den Sechser fehlte. Der Gewinn für den Fünfer mit Zusatzzahl beträgt etwas mehr als 78.000 Euro, wie die „Österreichischen Lotterien“ informierten. Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, weshalb es am Sonntag wieder um rund 150.000 Euro geht.

Spielst du Lotto?

Ja, immer
Ja, manchmal
Selten
Nein, nie

Diese Zahlen waren bei der Lotto-Ziehung am 8. Februar im Lostopf:

  • Lotto: 12, 16, 19, 31, 34, 45 Zusatzzahl: 44
  • LottoPlus: 2, 3, 9, 20, 26, 40
  • Joker: 0, 2, 6, 6, 1, 4

Alle Angaben ohne Gewähr.

