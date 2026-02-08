Statistik zeigt: Österreicher zocken am liebsten Minecraft

Österreich zockt 2026 anders als gedacht: Während im Osten Shooter die Charts dominieren, sind im Westen Horror- und Survival-Games der Hit. Und überall führt ein Spiel das Feld an: Minecraft bleibt der unangefochtene Favorit.

Gaming begeistert in Österreich längst Menschen jeden Alters. Zum Start ins Gaming-Jahr 2026 zeigt eine datenbasierte Analyse, welche Spiele das Land derzeit am meisten fesseln. Für die Auswertung wurden 26 Games und Gaming-Themen, alle neun Bundesländer sowie 12 Monate Suchdaten berücksichtigt und mit aktuellen Steam- sowie Esports-Daten kombiniert. Die Ergebnisse offenbaren deutliche regionale Unterschiede und einige überraschende Trends.

Minecraft bleibt beliebt, Steirer lieben Dead by Daylight

Unangefochten an der Spitze steht Minecraft. In allen neun Bundesländern ist es das meistgesuchte Spiel, über das gesamte Jahr hinweg – mit besonders starken Peaks zu Ostern und Weihnachten, obwohl das Spiel schon 15 Jahre alt ist. Doch während Minecraft landesweit dominiert, zeigt ein Blick auf die Bundesländer deutliche Unterschiede. Im Osten Österreichs, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, stehen kompetitive Shooter wie Counter-Strike und Valorant hoch im Kurs. Im Westen des Landes, etwa in Steiermark, Tirol und Vorarlberg, sind Horror- und Survival-Games beliebter. Besonders hervor sticht die Steiermark, wo Dead by Daylight mit einem Score von 100 den höchsten Wert der gesamten Analyse erreicht und das Bundesland zur österreichischen Horror-Gaming-Hochburg macht.

Valorant als stabilster Competitive-Titel

Valorant erweist sich als landesweiter Esports-Favorit. Es ist das einzige Spiel, das in allen neun Bundesländern konstant in den Top-Ergebnissen vertreten ist und damit Österreichs stabilster Competitive-Titel bleibt. Neben Minecraft und Valorant zeigt die Analyse, dass Elden Ring im Osten, insbesondere im Burgenland und in Oberösterreich, stark nachgefragt wird, während Counter-Strike in Salzburg und Wien besondere Beliebtheit genießt. Tirol, Vorarlberg und Kärnten zeigen ein starkes Interesse an Horror- und Survival-Games, wobei Dead by Daylight auch hier besonders herausragt.

Unangefochtener Gigant

Die Methodik der Untersuchung kombiniert drei unabhängige Datenquellen: regionales Suchinteresse über Google Trends, globale Live-Spielerzahlen über die Steam Web API und kumulierte Esports-Preisgelder pro Titel. Die Ergebnisse sind innerhalb der Kategorien normalisiert, sodass valide regionale Vergleiche möglich sind. Die Analyse zeigt klar: Während der Osten Österreichs Shooter und kompetitive Games bevorzugt, liebt der Westen Horror und Survival. Minecraft bleibt dabei der unangefochtene Gigant und somit in einer eigenen Liga.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 20:55 Uhr aktualisiert