17-Jährige aus Oberösterreich wird vermisst, Ansätze führen nach München

Ein 17-Jährige aus Oberösterreich wird seit dem 7. Februar vermisst.

Veröffentlicht am 8. Februar 2026, 21:07 / ©Fotomontage Canva / Pixabay / Österreich findet euch

In Mauthausen, Oberösterreich, wird derzeit die 17-jährige Carina H. vermisst. „Soeben erreichte uns eine neue Abgängigkeit aus Mauthausen, Oberösterreich“, schreibt der Verein Österreich findet euch (ÖFE) auf seinen sozialen Kanälen.

Möglicherweise mit dem Zug unterwegs?

Carina wird laut Angaben des Vereins seit dem 7. Februar 2026 um 17:30 Uhr vermisst, ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war Salzburg. Laut ÖFE „ist sie möglicherweise mit der Bahn in Richtung München unterwegs“. Carina ist zwischen 160 und 165 cm groß, hat braune Haare und Abschürfungen im Gesicht.

„Bitte die Polizei verständigen“

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie blaue Jeans mit einem Seestern, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jacke. Der Verein weist ausdrücklich darauf hin: „Bei Sichtungen oder Hinweisen bitte die Polizei verständigen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 21:28 Uhr aktualisiert