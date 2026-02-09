Unfall in Tirol: Kinder kommen mit dem Schrecken davon

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf einer Kreuzung in Münster im Bezirk Kufstein. In einem der Autos befand sich eine vierköpfige Familie.

Brenzlige Szenen spielten sich am Sonntagabend im Tiroler Bezirk Kufstein ab. Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr gemeinsam mit seiner Familie – darunter ein sechsjähriger Bub und ein achtjähriges Mädchen – die Unterinntalstraße (L211) entlang. Auf Höhe einer Kreuzung mit einer Gemeindestraße kam es plötzlich zu einer Kollision mit dem Wagen eines 27-Jährigen.

Auto krachte durch Gartenzaun

„Letzterer durchschlug in weiterer Folge einen angrenzenden Gartenzaun und kam auf einer Maueranhöhe in einem Garten zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Kramsach. Der Mann wurde mit der Rettung ins BKH Schwaz gebracht. Die Insassen des Familienautos blieben unverletzt.