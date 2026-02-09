Tochter (19) ermordet? Leiche blieb wochenlang unentdeckt

Nach einer Vermisstenanzeige stieß die Polizei im Stadtteil Wimpassing in Wels (Oberösterreich) auf zwei Leichen. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus.

Der Vater soll seine Tochter getötet und sich anschließend das Leben genommen haben.

In Wels ist ein mutmaßliches Familiendrama bekannt geworden. Polizisten fanden Ende Jänner laut eines Bericht der „Kronen Zeitung“ einen 51-Jährigen und seine 19-jährige Tochter tot in ihren Wohnungen, nachdem beide zuvor als vermisst gemeldet worden waren. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann seine Tochter getötet und danach sich selbst das Leben genommen haben. Die 19-Jährige soll erstickt sein. Hinweise auf ein Motiv oder einen Abschiedsbrief gibt es laut Polizei nicht. Dem Medienbericht zufolge litt die junge Frau an gesundheitlichen Problemen, ein Zusammenhang wird jedoch nicht bestätigt. Der Zustand der Leichen deutet darauf hin, dass die Tat bereits Wochen vor der Entdeckung passiert sein dürfte.

Hilfe rund um die Uhr Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 07:36 Uhr aktualisiert