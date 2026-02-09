Mann soll Kirche angezündet haben, weil ihm kalt war

Ein Kirchenbrand in Bruck an der Leitha beschäftigt derzeit die Polizei. Das Feuer wurde ersten Ermittlungen zufolge gelegt. Ein 51-jähriger Pole wurde festgenommen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Leitha sowie die Polizei wurden am Samstagnachmittag zu einem Kirchenbrand alarmiert. Vor Ort waren der Pfarrer sowie weitere Passanten. „Diese teilten mit, dass sie den Beschuldigten – einen 51-jährigen Polen – dabei erwischten, wie dieser in der Nebenkapelle der Kirche Zeitschriften und mehrere Gebets- und Gesangsbücher in die brennenden Gebetskerzen geworfen hat“, heißt es vonseiten der Beamten. Anschließend habe er mit dem Fuß einen Kerzenständer umgetreten.

Vermeintliche Brandstiftung

Durch das auslaufende Kerzenöl vergrößerte sich der Brandherd. Der anwesende Pfarrer und ein weiterer Passant versuchten diesen, mithilfe eines Feuerlöschers in den Griff zu bekommen. „Da dieser Versuch jedoch scheiterte, wurde die Feuerwehr alarmiert“, so die Polizei weiter. Der Geistliche übernahm das Dolmetschen. Der Pole gab dabei offenbar an, dass er die Kirche anzünden wollte, weil es ihm kalt war.

Pole festgenommen

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und im Beisein eines polnischen Dolmetschers noch einmal einvernommen. „Dabei legte er ein umfassendes Geständnis ab“, so die Beamten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde er in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.