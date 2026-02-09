100.000 Euro im Jahr: „Extravagantes Leben“, Baustoffhändler aufgeflogen

Das Finanzministerium spricht von einem "bedeutenden Schlag gegen internationale Steuerhinterziehung". Man hat nämlich ein oberösterreichisches Unternehmen auffliegen lassen.

Ein Baustoffhändler aus Oberösterreich hat ein extravagantes Leben geführt - und das teils auf Steuerzahler-Kosten.

„Steuerbetrug zu bekämpfen, ist eine Frage der Gerechtigkeit und notwendig, um das Vertrauen in das Steuer- und Abgabensystem zu stärken“, ist sich Finanzminister Markus Marterbauer nun sicher. Es gelte: „Null Toleranz bei Steuerbetrug.“ Dabei geht es um einen Großbetrieb im Baustoffhandel. Der Inhaber habe im Jahr 2019 mehrere Gesellschaften in Zypern gegründet, über diese Firmen wurden jene Gewinne, die eigentlich in Österreich erwirtschaftet worden sind, ins Ausland transferiert, berichtet das Finanzministerium nun.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer: „Null Toleranz bei Steuerbetrug.“

Scheinrechnungen für nie erbrachte Leistungen ausgestellt

Einen Teil der Umsätze musste von den Lieferanten aus dem Ausland zudem an zypriotische Limited überwiesen werden. Im Gegenzug stellte ein Mitarbeiter in Zypern Scheinrechnungen für nie erbrachte Leistungen wie Qualitätskontrollen, Messebesuche oder Marktforschung aus. Danach folgten überhöhte Rechnungen, die den Gewinn in Österreich künstlich schmälern sollten.

Jene Scheingewinne, die man in Zypern aber sehr wohl verbucht hat, sind über eine zwischengeschaltete Personengesellschaft steuerfrei wieder zurück nach Österreich geflossen. Außerdem soll der Unternehmer über die Konten der zypriotischen Firma noch seinen extravaganten Lebensstil finanziert haben. Nicht weniger als rund 100.000 Euro dürfte er so jedes Jahr für Restaurantbesuche, Golf, Tennis und Privaturlaube verpulvert haben.

Unternehmer teilweise geständig

Dem Unternehmer drohen nun neben einem Finanzstrafverfahren auch eine Geldstrafe in doppelter Höhe des hinterzogenen Betrags. Zusätzlich werden nun auch andere Großbetriebe einer Folgeprüfung unterzogen, heißt es seitens des Finanzministeriums. Der Unternehmer zeigt sich bisher teilweise geständig.