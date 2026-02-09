Schwerer Ski-Crash kostet Tourengeher (65) das Leben

Wie die Polizei berichtet, sind vor Ort ein 20-jähriger Skifahrer und ein 65-jähriger Skitourengeher – beide aus Salzburg – aus bisher unbekannter Ursache zusammengekracht. Nach dem Zusammenstoß wurden beide mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Skifahrer nach Schwarzach, der Tourengeher in die Christian Doppler Klinik nach Salzburg. Dort ist der 65-Jährige seinen schweren Verletzungen allerdings erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind am Laufen.