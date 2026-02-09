Rotorenlärm über Österreich: Bundesheer-Piloten heben ab

Von 9. bis 20. Februar üben die Hubschrauberpiloten des Österreichischen Bundesheeres das Fliegen und Landen im Hochgebirge. Genutzt werden dabei über 50 Übungsgebiete in Kärnten, Steiermark, Salzburg, Tirol und Oberösterreich.

Vom Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg im steirischen Ennstal heben die Hubschraubertypen des Österreichischen Bundesheeres ab – vom AW169 „Leonardo“ bis zum bewährten „Black Hawk“. Um Umwelt- und Lärmbelastung gering zu halten, verteilen sich die Außenlandungen auf mehr als 50 Übungsgebiete in der Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Tirol. An einzelnen Tagen wird der Lehrgang auch bei Dunkelheit durchgeführt.

Im Ernstfall bereit

„Besonders bei Außenlandungen außerhalb von Flugplätzen, bei Einsätzen unter schwierigen Bedingungen wie im Hochgebirge oder bei starken Windböen steigen die Anforderungen deutlich“, weiß Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Regelmäßiges Training ist daher Voraussetzung, um im Ernstfall rasch und verantwortungsvoll handeln zu können und den Schutz der Österreichischen Bevölkerung sicherzustellen.“ Flugschüler erwerben dabei die Qualifikation zum Einsatzpiloten. Bereits ausgebildete Piloten nehmen zur Erhaltung ihrer Qualifikation ebenfalls regelmäßig teil.

©zVg. / BMLV Alle Hubschraubertypen des Bundesheeres stehen im Februar 2026 im Trainingseinsatz.

Spezialtrainings für Piloten im Hochgebirge

Hochgebirgslandelehrgänge finden einmal im Sommer und einmal im Winter statt. Aufgrund der Anzahl an Hubschraubern und Besatzungen sind darüber hinaus zusätzliche Trainingsflüge notwendig. Ein zentraler Bestandteil ist dabei auch der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Naturräumen: Verfahren für Flüge über Schutzgebiete werden geschult, sensible Bereiche – wie etwa Adlerhorste – gemieden.

Drei Kampfjets landen am Klagenfurter Flughafen

Die Hubschrauber sind übrigens nicht die einzigen Militärluftfahrzeuge, welche in den kommenden Tagen am Himmel zu sehen sein werden. Zwischen dem 12. und 16. Februar 2026 werden – wie berichtet – auch wieder drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt stationiert. Mehr dazu unter: Drei Kampfjets landen am Klagenfurter Flughafen. Die Verlegung dient nach wie vor zur Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.