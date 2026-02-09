Karte zeigt: Wo Österreichs Bevölkerung am stärksten gewachsen ist

Österreichs Bevölkerung ist im Vergleich zum 1. Jänner 2025 wieder gewachsen. Das berichtet nun die Statistik Austria und zeigt neben Zahlen auch auf einer Karte, wie sich das auf Bezirksebene darstellt.

Mit 1. Jänner 2026 haben in Österreich laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria gen 9.219.113 Menschen hierzulande ihren Hauptwohnsitz gehabt. Das bedeutet ein kleines Wachstum um knapp 21.900. „Österreichs Bevölkerung wächst weiterhin, allerdings fiel das Wachstum im Jahr 2025 erneut geringer aus als in den Jahren davor. Nach einem Bevölkerungsplus von 1,4 Prozent im Jahr 2022 wurde der Zuwachs von Jahr zu Jahr kleiner“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria.

Bundesländer & Bezirke: So hat sich die Bevölkerung entwickelt

Das deutlichste Bevölkerungsplus auf Länderebene gab es in Wien. In Kärnten und der Steiermark dagegen stagniert das Wachstum, ist aber immer noch ganz knapp positiv. Das Burgenland ist das einzige Bundesland, in dem die Bevölkerung zurückgegangen ist (minus 116 Personen). Sieht man sich das Ganze auf Bezirkseben an, zeigt sich in 49 politischen Bezirken ein Bevölkerungsanstieg, wobei Wiener Neustadt und Eisenstadt mit einem jeweiligen Plus von 1,8 Prozent am besten da stehen. In 45 Bezirken ging die Bevölkerungszahl dagegen zurück, am stärksten in den beiden obersteirischen Bezirken Murau (minus 0,9 Prozent) und Bruck-Mürzzuschlag (minus 0,8 Prozent).

So hat sich die Bevölkerung in Österreichs Bundesländern entwickelt: Wien : plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent)

: plus 13.747 Menschen (plus 0,68 Prozent) Niederösterreich : plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent)

: plus 2.580 Menschen (plus 0,15 Prozent) Oberösterreich : plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent)

: plus 2.150 Menschen (plus 0,14 Prozent) Tirol : plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent)

: plus 1.514 Menschen (plus 0,19 Prozent) Salzburg : plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent)

: plus 902 Menschen (plus 0,16 Prozent) Vorarlberg : plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent)

: plus 572 Menschen (plus 0,14 Prozent) Steiermark : plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent)

: plus 479 Menschen (plus 0,04 Prozent) Kärnten : plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent)

: plus 72 Menschen (plus 0,01 Prozent) Burgenland: minus 116 Menschen (minus 0,04 Prozent)

©Statistik Austria Das Bevölkerungswachstum auf einer Karte abgebildet.

Ausländeranteil in Österreich hat sich leicht erhöht

Sieht man sich die vorläufigen Ergebnisse an, erkennt man, dass mit 1. Jänner 2026 insgesamt 1.890.740 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten. Mit einem Anteil von 20,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung ist dieser im Vergleich zum Vorjahr (20,2 Prozent) etwas angewachsen. Überdurchschnittlich hoch waren die Anteile in Wien (37 Prozent), Salzburg (21,1 Prozent) und Vorarlberg (21 Prozent). Die niedrigsten Anteile gab es dagegen im Burgenland (11,7 Prozent), in Niederösterreich (12,7 Prozent) und in Kärnten (14 Prozent).