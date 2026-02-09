Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Polizei und Feuerwehr nachts im Einsatz in Villach
Feuerwehr und Polizei suchten nach der vermissten Person.
Bezirk Oberwart
09/02/2026
Stundenlange Suche

Großer Sucheinsatz mit Happy End: Person lebendig gefunden

Im burgenländischen Bezirk Oberwart (Gemeinde Neumarkt im Tauchental) wurde Sonntagabend, am 8. Februar 2026, nach einer Person gesucht - und das mit Erfolg.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Mehrere Stunden lang waren zig Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr auf der Suche nach einer vermissten Person im RaumNeumarkt imTauchental (Bezirk Oberwart, Burgenland). Florianis von sechs Feuerwehren (Neumarkt, Stadtschlaining, Drumling, Altschlaining, Goberling und Pinkafeld) wurden bei der Suche von Einsatzfahrzeugen und Drohnen unterstützt. Und der Großeinsatz fand auch ein gutes Ende, die vermisste Person konnte nämlich lebendig gefunden werden, berichten die Florianis auf Facebook.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: