Großer Sucheinsatz mit Happy End: Person lebendig gefunden

Im burgenländischen Bezirk Oberwart (Gemeinde Neumarkt im Tauchental) wurde Sonntagabend, am 8. Februar 2026, nach einer Person gesucht - und das mit Erfolg.

Mehrere Stunden lang waren zig Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr auf der Suche nach einer vermissten Person im RaumNeumarkt imTauchental (Bezirk Oberwart, Burgenland). Florianis von sechs Feuerwehren (Neumarkt, Stadtschlaining, Drumling, Altschlaining, Goberling und Pinkafeld) wurden bei der Suche von Einsatzfahrzeugen und Drohnen unterstützt. Und der Großeinsatz fand auch ein gutes Ende, die vermisste Person konnte nämlich lebendig gefunden werden, berichten die Florianis auf Facebook.