Gold und Schmuck gestohlen: DNA überführt Reinigungskraft (21)

Eine 21-jährige Frau, die in einem Zweifamilienhaus in Salzburg geputzt hat, soll dort zahlreiche Gegenstände - darunter Gold und Schmuck - gestohlen haben. Ihre DNA belastet sie nun stark.

Einen schweren Diebstahl durch eine Reinigungskraft in Salzburg haben Beamte nun aufgeklärt. Das Ganze soll sich bereist von Ende März bis Anfang August 2025 ereignet haben, eine 21-jährige Serbin hatte in diesem Zeitraum in einem Zweifamilienhaus in der Stadt Salzburg geputzt – und immer wieder auch Schmuck, Goldunzen, Golddukaten und Kleidungsstücke mitgehen lassen. Der Gesamtwert der gestohlenen Sachen liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich.

21-Jährige wird nun angezeigt

Die 21-Jährige ist zwar nicht geständig, ein DNA-Abgleich konnte jedoch nachweisen, dass sich die DNA der Frau auf den Behältnissen befand, in der die Wertgegenstände aufbewahrt wurden. Die Frau wird nun angezeigt.