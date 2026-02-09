Skip to content
/ ©BMI / Gerd Pachauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt zwei Beamten bei einer Verkehrskontrolle.
Der 25-Jährige wurde geblitzt und angehalten.
Bezirk St. Pölten / NÖ
09/02/2026
Führerschein weg

159 statt 80: 25-Jähriger hatte es eilig, ist jetzt Auto los

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten (Niederösterreich) hatte es auf der A1 Westautobahn Ende vergangener Woche wohl besonders eilig. Er ist nun seinen Führerschein und sein Auto los.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Mit 159 statt der erlaubten 80 km/h wurde ein 25-jähriger Autofahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Pressbaum (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) geblitzt. Er war also doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs, wurde von der Polizei in weiterer folge angehalten und ist nun seinen Führerschein los. Ebenfalls wurde ihm das Auto vorläufig abgenommen. Dem 25-Jährigen wird demnächst von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde eine Anzeige ins Haus flattern, berichten die Beamten.

