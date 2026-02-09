Drama um Skitourengeher: Einsatz bis in die Nacht

Ein Skitourengeher ist Sonntagabend am Pyhrner Kampl in Hinterstoder (Oberösterreich) schwer gestürzt. Dunkelheit und Nebel machten die Rettung schwierig, erst ein nachtflugtauglicher Hubschrauber brachte die Bergung.

Ein 51-Jähriger und ein 57-Jähriger, beide aus dem Bezirk Kirchdorf, unternahmen am Sonntag, dem 8. Februar 2026 eine Skitour. Um ca. 17.30 Uhr stürzte der 51-Jährige aus bisher unbekannter Ursache am Pyhrner Kampl im Gemeindegebiet von Hinterstoder im felsigen Gelände und rutschte einen steilen Hang ab. Sein Begleiter wählte sofort den Notruf, und ein Großeinsatz der Bergrettung wurde ausgelöst.

Rettung scheiterte vorab

Ein Notarzthubschrauber versuchte den Verunfallten zu retten, konnte aber aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und Nebel die Rettung vorerst nicht vornehmen. Kräfte der Bergrettung stiegen um ca. 18 Uhr zum Verletzten auf. Währenddessen wurde ein nachtflugtauglicher Notarzthubschrauber angefordert. Dieser konnte beide Tourengeher schließlich gegen 19.15 Uhr retten und in ein Krankenhaus nach Rottenmann bringen. Der 51-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt.