Chili, Käse, Krapfen: Le Burger bringt Faschingsburger in alle Filialen

Ob das gut schmeckt? Le Burger bringt vom 16. bis 22. Februar eine Faschingskreation in alle Filialen nach Österreich und Deutschland: den Chili-Cheese-Krapfenburger.

Wie schon im Vorjahr gibt es auch dieses Jahr bei Le Burger wieder eine Faschings-Burger-Kreation. Der neue „Chili-Cheese-Krapfenburger“ ist dabei etwa mit einem Rinderpatty, einer Cheddar-Käsesauce und Chiliflocken gefüllt. Und all das in einem frisch gebackenen Krapfen. Die neue Kreation gibt es vom 16. bis 22. Februar in allen Filialen in Österreich und Deutschland.

Krapfenburger als „feste Tradition“ bei Le Burger

„Der Krapfenburger ist bei uns mittlerweile eine feste Tradition“, weiß Daniel Chuchlik, COO von Le Burger. Die Gäste würden schon Wochen davor fragen, wann es wieder so weit sei. „Bei dieser Kreation wollten wir die Grenzen des Geschmacks neu ausloten“, erklärt jener Mann, der den neuesten Burger „komponiert“ hat, Lukas Teschmit, Chief Process Officer bei Le Burger.

Le Burger-Krapfenburger gibt es auch vegetarisch

Den Krapfenburger gibt es übrigens auch in vegetarischer Form, erklärt man seitens des Unternehmens. In diesem Fall kommt ein Zucchini- oder Falafel-Patty zum Einsatz. Ergänzt wird das Ganze durch „pulled.planted.chunks“ – „eine moderne, pflanzliche Alternative mit faseriger Struktur, die sich wie klassisches Pulled Meat anfühlt“, so Le Burger.