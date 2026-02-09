11 Mitarbeiter von Barfußschuh-Insolvenz betroffen

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, wurde auf Gläubigerantrag über das Vermögen von Bruno Kühne ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen davon sind auch drei Filialen einer Barfußschuhkette, wie man seitens des KSV1870 auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt – eine in Bludenz, eine in Feldkirch (beide Vorarlberg) und eine in Wien. Insgesamt sind von der Insolvenz elf Mitarbeiter betroffen, die Verbindlichkeiten liegen derzeit bei rund 820.000 Euro.

Noch unklar, ob Unternehmen fortgeführt werden kann

Aktuell noch völlig unklar ist, wie es zu der Pleite gekommen ist. Die Gründe und weitere verfahrensrelevante Details werden nun vom Masseverwalter und dem KSV1870 erörtert. „Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu

entscheiden sein“, wissen die Experten außerdem.