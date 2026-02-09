Doppelter ORF-Beitrag: Wann du ihn nicht zahlen musst

Die ORF-Gebühr ist so schon vielen ein Dorn im Auge. Was aber, wenn man sie doppelt zahlen muss? Das kann nämlich passieren, wenn man an der Wohnadresse auch sein Gewerbe gemeldet hat. Alles dazu hier bei uns.

Großen Ärger hat es bei vielen Menschen hierzulande gegeben, als mit 1. Jänner 2024 die ORF-Gebühr plötzlich von allen Haushalten bezahlt werden musste – mit wenigen Ausnahmen. Über die zwei Jahre hinweg hat es dabei schon häufiger die Forderung gegeben, die Gebühr abzuschaffen, zuletzt unter anderem auch bei der Suche nach einer neuen Koalition im Frühjahr 2025. Ebenfalls im Vorjahr hat sich der Verfassungsgerichtshof damit beschäftigt. Alles zur Entscheidung auch hier: ORF-Beitrag gekippt oder bestätigt? Diese Entscheidung betrifft alle.

Was hältst du vom ORF-Beitrag? Den zahle ich gerne Der ORF-Beitrag soll weg! Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Doppelter ORF-Beitrag regelmäßig Thema

Alle Jahre wieder gibt es auch Aufregung um eine vermeintliche Doppelzahlung. Wurden im Vorjahr bereits vermehrte Anfragen bei den Arbeiterkammern zu diesem Thema vermerkt, wie man gegenüber 5 Minuten erklärte, ist es auch dieses Jahr zum mehr oder weniger selben Zeitpunkt wieder Thema. Was aber hat es damit genau auf sich? Und wer ist betroffen?

Ausnahmen für doppelten ORF-Beitrag

Doppelte Vorschreibungen können laut Arbeiterkammer (Stand Februar 2025) etwa an Überschneidungen bei der Zahlung, an Ummeldungen oder an „noch immer ‚falschen‘ Meldeadressen“ liegen. Ebenfalls betroffen sind auch Einzelunternehmer, die im eigenen Haushalt noch ein Büro betreiben würden. Genau an diesem Punkt springt nun aber das OBS (ORF-Beitrags-Service) ein und erklärt, dass es für die private Beitragspflicht am Firmenstandort vom Gesetzgeber Ausnahmen gibt – und das bereits seit Beginn der Gebühr für alle, also seit 1. Jänner 2024. „Die Voraussetzungen dafür sind klar definiert und werden von der OBS kostenlos umgesetzt“, heißt es in einer Aussendung.

Diese Privatpersonen sind vom Bezahlen des ORF-Beitrags ausgenommen: Wenn das Unternehmen an derselben Adresse wie die Wohnadresse beitragspflichtig ist oder es gesetzlich von der Beitragspflicht ausgenommen ist.

Wenn die Privatperson die Unterkunft der Betriebsstätte nutzt oder die Betriebsstätte selbst betreibt.

Vom doppelten ORF-Beitrag befreien: So funktioniert es

Um die private Beitragsnummer ausnehmen zu können, muss der „Antrag auf Ausnahme“ vom Unternehmen gestellt werden. Das Unternehmen wird auch weiterhin den Beitrag bezahlen müssen, zumindest die doppelte Vorschreibung ist man damit aber los. Das ganze funktioniert übrigens auch rückwirkend. Bei erfolgreicher Prüfung verspricht das OBS nämlich, dass bereits bezahlte Beträge gutgeschrieben oder rückerstattet werden. Zum Ausnahmeantrag findet ihr hier auf der OBS-Seite mehr.

Ausnahmen vom ORF-Beitrag

Generell muss der ORF-Beitrag – der bis zu 20 Euro inklusive Landesabgaben ausmacht – von allen Menschen hierzulande bezahlt werden. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen, die beachtet werden müssen. Hier erfahrt ihr mehr zu den Ausnahmen von der Beitragspflicht und wie ihr euch befreien lassen könnt: ORF-Beitrag: Wie kann ich mich befreien lassen?