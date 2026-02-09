„Hier ist es wie im Hotel“: Frau wollte Polizeistation nicht mehr verlassen

Nachdem ein Familienstreit in Oberösterreich eskalierte, landete eine Frau kurzzeitig in Polizeigewahrsam und wollte danach gar nicht mehr gehen. Ihr Kommentar brachte die Beamten zum Schmunzeln.

Die Polizei Oberösterreich berichtet von einem wahrlich kuriosen Vorfall: Nach einem Familienstreit wurde eine aggressive Frau vorübergehend festgenommen. Nachdem sie sich beruhigt hatte, durfte sie wieder nach Hause gehen – doch das wollte sie plötzlich gar nicht mehr. „Hier ist es wie in einem Hotel, mir geht es super!“, so ihr Kommentar. Die Polizei nahm das mit Humor: „Das freut uns einerseits natürlich, bleiben durfte sie trotzdem nicht“, so die Beamten in einem Posting.