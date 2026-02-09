Olympia: Endstand der Herren-Teamkombi – Österreich holt Silber

Die Herren-Teamkombination, ein Bewerb aus Abfahrt und Slalom, bei Olympia ist geschlagen, der Sieger und das Podium stehen fest. Wir haben das gesamte Ergebnis hier für euch.

Zwei Abfahrten der alpinen Skifahrer sind bereits geschlagen. Während bei den Herren zum Auftakt mit Franjo von Allmen ein Schweizer die Goldene geholt hat, war es tags darauf eine US-Amerikanerin. Breezy Johnson holte sich den Sieg, währenddessen ist Cornelia Hütter nur knapp an der ersten österreichischen Ski-Alpin-Medaille der Spiele vorbeigeschrammt. Seit wenigen Augenblicken ist auch die Teamkombi der Herren Geschichte. Im Abfahrtsdurchgang am Vormittag hat Giovanni Franzoni (Italien) vorgelegt, wie aber ist der Bewerb schließlich ausgegangen?

©ORF Giovanni Franzoni hat im Abfahrtsdurchgang am Vormittag vorgelegt.

Ski Alpin: So ist die Olympia-Herren-Teamkombination ausgegangen

Zur Einordnung: Die Teamkombination besteht sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen aus zwei Durchgängen, ähnlich dem Slalom und Riesentorlauf. Nur dass diese zwei Durchgänge aus einer Abfahrt und einem Slalom bestehen und jeweils zwei Fahrer am Start stehen – einer für die Abfahrt, einer für den Slalom. Und der dritte Ski Alpin-Bewerb hat Österreich auch die erste Medaille gebracht. Manuel Feller und Vincent Kriechmayr haben ihre Leistung versilbert, Gold holten Franjo von Allmen und Tanguy Nef aus der Schweiz. Ex aequo auf Platz zwei landeten Marco Odermatt und Loic Meillard ebenfalls aus der Schweiz. In der folgenden Infobox findet ihr den Endstand. Die halbzeitführenden Italiener mussten sich mit Platz 7 zufriedengeben.

So ist die Herren-Teamkombination bei Olympia ausgegangen: Gold : Franjo von Allmen / Tanguy Nef (Schweiz)

: Franjo von Allmen / Tanguy Nef (Schweiz) Silber : Marco Odermatt / Loic Meillard (Schweiz)

: Marco Odermatt / Loic Meillard (Schweiz) Silber : Vincent Kriechmayr / Manuel Feller (Österreich)

: Vincent Kriechmayr / Manuel Feller (Österreich) Platz 4 : Raphael Haaser / Michael Matt (Österreich)

: Raphael Haaser / Michael Matt (Österreich) Platz 5 : Dominik Paris / Tommaso Sala (Italien)

: Dominik Paris / Tommaso Sala (Italien) Platz 5 : Nils Allegre / Clement Noel (Frankreich)

: Nils Allegre / Clement Noel (Frankreich) Platz 7 : Giovanni Franzoni / Alex Vinatzer (Italien)

: Giovanni Franzoni / Alex Vinatzer (Italien) Platz 8 : Stefan Babinsky / Fabio Gstrein (Österreich)

: Stefan Babinsky / Fabio Gstrein (Österreich) Platz 9: Elian Lehto / Eduard Hallberg (Finnland)

Ski Alpin: So haben sich die übrigen Österreicher bei der Olympia-Teamkombi geschlagen

Ganz knapp nur neben dem Podium gelandet sind Raphael Haaser und Michael Matt. Den beiden haben drei Hundertstel auf die zwei zweitplatzierten Paarungen gefehlt. Auf Platz acht landeten Stefan Babinsky und Fabio Gstrein und Daniel Hemetsberger und Marco Schwarz rundeten mit Platz 11 das sehr starke österreichische Ergebnis ab, das schließlich die erste Medaille der alpinen Skifahrer bei diesen olympischen Spielen brachte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 14:56 Uhr aktualisiert