Beim McDonald's in Völs (Innsbruck-Land, Tirol) ist es kürzlich zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem mehrere Menschen plötzlich über Atemprobleme geklagt haben. Nun ist klar, was diese verursacht hat.

Freitagnachmittag, am 6. Februar 2026, hat es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr beim McDonald’s in Völs, westlich von Innsbruck, gegeben. Plötzlich hatten mehrere Menschen über Atemprobleme geklagt, das gesamte Fast-Food-Restaurant musste evakuiert werden – wir haben berichtet. Nachdem am Sonntag, 8. Februar, ein Zeugenaufruf gestartet ist, hat sich ein 47-jähriger Österreicher bei der Polizeiinspektion Kematen gemeldet.

Pfefferspray wurde sichergestellt

Dort gab er an, dass er im Lokal ein Pfefferspray „unbedacht getestet“ habe, so die Polizei. Die Wirkung des Sprays hätte er unterschätzt. Gegen ihn wurde nun ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, zudem wurde das Pfefferspray sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird gegen den Österreicher Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.