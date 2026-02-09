llegale Spritztour: 11-Jährige düsten über Autobahn bis nach Traun

Was nach einem Film klingt, passierte am Montag in Oberösterreich: Zwei 11-Jährige setzen sich in ein Auto und fahren vom Bezirk Vöcklabruck über die Autobahn bis nach Traun. Erst an einer Tankstelle endete die Fahrt.

Zwei 11-Jährige nahmen im Bezirk Vöcklabruck ein Auto in Betrieb und fuhren damit bis nach Traun. An einer Tankstelle verständigte eine Mitarbeiterin die Polizei.

Für eine Tankstellenmitarbeiterin im oberösterreichischen Traun war schnell klar: Das passt nicht zusammen. Am Montag, dem 9. Februar 2026, meldete sie der Polizei telefonisch, dass zwei Minderjährige mit einem Wagen zur Tankstelle gefahren sind. Kurz darauf trafen die Polizisten ein und fanden tatsächlich zwei 11-jährige Burschen neben dem Auto vor.

Start im Bezirk Vöcklabruck

Im Gespräch mit der Polizei gaben die beiden an, den Wagen in der Nähe ihres Wohnortes im Bezirk Vöcklabruck in Betrieb genommen zu haben. Ihr Ziel ist von Anfang an Traun gewesen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder bereits bei der Polizei Schwanenstadt als abgängig gemeldet. Auch der Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs hatte kurz zuvor Anzeige erstattet, weil sein Auto fehlte.

Mitten über die Autobahn

Besonders brisant wurde der Fall durch eine weitere Aussage. Einer der 11-Jährigen erklärte, dass sie über die Autobahn nach Traun gefahren sind. Ganz ohne Umwege verlief die Fahrt dennoch nicht. Laut Angaben der Kinder drehten sie im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde. Erst danach fuhren sie weiter zur Tankstelle, wo schließlich die Polizei verständigt wurde und die ungewöhnliche Spritztour ihr Ende fand.