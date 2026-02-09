Hubschrauber rettet schwerverletzten Urlauber aus Skigebiet

Bei einem Skiunfall in Damüls wurde ein 54-jähriger Däne von einem 22-jährigem deutschen Snowboarder erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen am Bein. Die Polizei sucht eine weitere Beteiligte.

Am 8. Februar kam es in den Mittagsstunden zu einem schweren Skiunfall auf einer Piste im vorarlbergerischen Damüls. Ein 54-jähriger Skifahrer aus Dänemark fuhr zunächst mit einer bislang noch unbekannten Frau zusammen. Dabei wurde noch niemand verletzt.

54-Jähriger wird von Snowboarder erfasst

Der Däne fuhr nach dem Crash an den Pistenrand, und setzte sich dort kurz hin. Die Frau blieb auf der Piste sitzen. Da näherte sich plötzlich ein 22-jähriger deutscher Snowboarder. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er um die Frau aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Snowboard, und krachte mit dem sitzenden Mann aus Dänemark zusammen. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Knies, und wurde vom Hubschrauber mittels Tau geborgen.