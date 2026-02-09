Motorradlenker (36) bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Motorrad kam es am Montag in Innsbruck. Der italienische Motorradfahrer wurde verletzt.

Eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin bog gegen 13 Uhr im Stadtgebiet von Innsbruck nach links ab. Dabei übersah sie einen ebenfalls 36-jährigen Motorradfahrer aus Italien. Es kam zur Kollision, und der Biker stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Arm zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.