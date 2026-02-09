Skip to content
/ ©Ralf Gosch- stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Warnschild macht auf einen Unfall aufmerksam.
Beim Abbiegen krachten das Auto und das Motorrad zusammen.
Innsbruck/Tirol
09/02/2026
Crash in der Stadt

Motorradlenker (36) bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Motorrad kam es am Montag in Innsbruck. Der italienische Motorradfahrer wurde verletzt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

Eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin bog gegen 13 Uhr im Stadtgebiet von Innsbruck nach links ab. Dabei übersah sie einen ebenfalls 36-jährigen Motorradfahrer aus Italien. Es kam zur Kollision, und der Biker stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Arm zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

