Paragleiter schafft spektakuläre Notlandung auf über 2200 Metern

Ein Gleitschirmflieger geriet mitten im Flug in Not. Es gelang ihm, trotz widrigster Umstände, zu landen und unverletzt zu bleiben. Der Mann musste dennoch mit dem Hubschrauber geborgen werden, da er festsaß.

Am Nachmittag des 9. Februars startet der 50-jährige Österreicher mit seinem Gleitschirm vom Startplatz „Schlick 2000“ und flog etwa 20 Kilometer in Richtung Südwesten, bis er über dem Stubaier Gletscher stand. Im Bereich des Mutterbergsees klappte jedoch plötzlich sein Gleitschirm ein.

Hubschrauber musste den Gleitschirmflieger retten

Der Mann versuchte den Schirm wieder zu entfalten, jedoch waren auch mehrere Leinen verhängt. Dem 50-Jährigen blieb keine andere Wahl, als eine Notlandung auf einem Plateau durchzuführen. Als er gelandet war, versuchte er, wieder abzuheben. Die Verhältnisse waren jedoch ungünstig, mehrere Startversuche scheiterten. Da auch kein Abstieg möglich war, entschied sich der Mann, den Notruf zu wählen. Der Polizeihubschrauber Libelle flog an, und brachte den 50-Jährigen sicher ins Tal. Er blieb unverletzt.