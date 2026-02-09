Wetter am Dienstag: Wolken ziehen über Österreich

Nebelfelder können sich am Dienstag hartnäckig halten. Von Westen kommen Wolken, die im Tagesverlauf auch mehr werden können.

Im Norden, Osten und Süden liegen über den Niederungen teilweise den ganzen Tag lang Hochnebelfelder. Chancen auf sonnige Aufhellungen bleiben dort auch am Nachmittag nur gering. Im Bergland überwiegt hingegen anfangs sehr sonniges Wetter. Von Westen her ziehen bereits am Morgen Wolken auf, die sich im Tagesverlauf nach und nach alpennordseitig ostwärts ausbreiten können. Der Wind kommt aus Südost bis Südwest und weht am Alpennordrand sowie im Flachland des Ostens teilweise mäßig. Die Frühtemperaturen betragen minus acht bis plus drei Grad, das Thermometer kann untertags bis auf elf Grad steigen, so die GeoSphere Austria.

So wird das Wetter im Gebirge

Alpensüdseitig unterhalb von 2000 Metern ist es oft trüb durch Hochnebel, alpennordseitig hingegen ist es recht sonnig. Ab Mittag ziehen auch an der Alpennordseite von Westen dichtere Wolken auf und dort kann es schon leicht schneien. In den meisten Regionen bleibt aber noch niederschlagsfrei. Es weht mäßiger, föhniger Südwind, der besonders am Alpenostrand lebhaft ist.

