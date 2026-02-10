Brückencrash stoppt Verkehr: 17-Jährige schwer verletzt eingeklemmt

Ein junger Lenker verliert abends nahe der Tiefenbachklamm in Tirol die Kontrolle über sein Auto und kracht in ein Brückengeländer. Eine 17-Jährige wird eingeklemmt und schwer verletzt, die Straße bleibt stundenlang gesperrt.

Am Montag, dem 9. Februar 2026 gegen 20.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Österreicher mit einem Wagen auf einer Gemeindestraße von Kramsach kommend in Richtung Brandenberg. Kurz vor dem Parkplatz „Tiefenbachklamm“ im Bezirk Kufstein verlor der Lenker die Kontrolle über den PKW und stieß gegen das Brückengeländer der sogenannten „Kreuzschlagbrücke“.

17-Jährige eingeklemmt und schwer verletzt

Der Lenker und ein auf der hinteren Sitzbank mitfahrender 20-jähriger Österreicher konnten das Unfallfahrzeug leicht verletzt selbständig verlassen. Eine am Beifahrersitz mitfahrende 17-jährige Österreicherin wurde im Unfallfahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Alle Insassen wurden nach der Erstversorgung am Unfallort in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Gemeindestraße musste aufgrund des Unfallgeschehens für ca. zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.