Kontrolle: Darum musste Probeführerscheinbesitzer Schein abgeben

Mitten in Wels drückte ein 17-Jähriger am Abend ordentlich aufs Gas. Statt erlaubter 70 km/h war er um 54 km/h zu schnell unterwegs, der Probeführerschein ist jetzt weg.

Bei Verkehrskontrollen am Montag, dem 9. Februar 2026 wurde ein Autofahrer durch die Welser Verkehrspolizei mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Wels-Land fuhr gegen 21.30 Uhr auf der B137 in Wels, wo er die dort kundgemachte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 54km/h überschritten hat. Der Probeführerschein wurde dem 17-Jährigen vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.