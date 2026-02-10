Spritpreise gesunken – doch laut ÖAMTC ist noch Luft nach unten

Autofahrer zahlten im Jänner 2026 im Schnitt 1,488 Euro pro Liter Diesel und 1,455 Euro pro Liter Super - und damit rund acht Prozent weniger als noch im Jänner 2025. Laut ÖAMTC gibt es bei den Spritpreisen jedoch noch Spielraum.

Nach einem eher günstigen Start ins Jahr 2026 zogen die Spritpreise Ende Jänner wieder etwas an: Die geringfügig gestiegenen Rohölpreise spiegelten sich umgehend an den Zapfsäulen wider. Insgesamt ergab sich im Monatsdurchschnitt zwar eine Reduktion von 1,9 Cent bei Diesel und 1,7 Cent bei Super gegenüber dem Vormonat – nachvollziehbare Gründe für die jüngsten Preissteigerungen sind aus Sicht des ÖAMTC aktuell jedoch nicht erkennbar.

ÖAMTC sieht Spielraum nach unten

Im Gegenteil: „Konsumenten müssen weiterhin auf eine faire Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise, die im Vergleich zum Jänner 2025 um über 30 Prozent gefallen sind, warten“, heißt es in einer Aussendung des Clubs. Mit durchschnittlich 1,488 Euro pro Liter Diesel und 1,455 Euro für den Liter Super tankten Autofahrer im Jänner 2026 nämlich nur acht Prozent günstiger als im Jänner 2025. Ohne Steuern und Abgaben, die mehr als die Hälfte des Preises ausmachen, sanken die Nettopreise um rund 13 Prozent. Aus Sicht des ÖAMTC besteht damit weiterhin deutlicher Spielraum nach unten. Es sei kaum nachvollziehbar, dass der Einfluss sinkender Rohölpreise auf den Spritpreis nach wie vor relativiert werd. „Wird Rohöl teurer, kommen die Erhöhungen hingegen nahezu sofort an der Zapfsäule an“, so die Vertreter des ÖAMTC. Gefordert wird daher, „dass die kürzlich auf den Weg gebrachte Sonderprüfung mit den Mitgliedern der Preiskommission für mehr Transparenz bei der Preisgestaltung sorgt“.

Spritpreis-Schere

Besonders in den westlichen Bundesländern, also in jenen Regionen, die im Winter und in den Semesterferien viele Urlauber anziehen, sind die Spritpreise derzeit hoch. Am teuersten tankt man laut ÖAMTC meist in Tirol, zuletzt schloss auch Salzburg zunehmend auf und lag preislich sogar über Vorarlberg. Wer die Ferien für eine Fahrt vom Osten in den Westen nutzt, sollte daher bereits beim Fahrtantritt tanken. Aber auch in günstigeren Bundesländern wie Kärnten, der Steiermark oder Oberösterreich empfiehlt es sich, Preise vorab zu vergleichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 07:00 Uhr aktualisiert