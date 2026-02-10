Stromschlag droht: IKEA ruft dieses Produkt zurück

Das Einrichtungshaus IKEA ruft aktuell die Wandleuchte NYMÅNE zurück. Der Grund: Ein unzureichend isoliertes Kabel stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

„Kunden, welche eine der betroffenen NYMÅNE-Wandleuchten besitzen, sollten diese ab sofort nicht mehr benutzen“, heißt es in einer offiziellen Aussendung von IKEA Österreich. „Aufgrund eines Herstellungsfehlers ist die Isolierung eines Kabels unzureichend, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.“ Betroffene Produkte können anhand des Datumsstempels und der Lieferantennummer identifiziert werden.

Betroffene IKEA Produkte: NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiß, Artikel-Nr.: 203.569.09

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte anthrazit, Artikel-Nr.: 504.152.24

NYMÅNE Wandleuchte doppelt, weiß, Artikel-Nr.: 204.286.47 Betroffene Datumsstempel (JJWW): Beginnend mit dem Datumsstempel 2217 bis einschließlich 2550 sowie mit der Lieferantennummer 23241. Produkte mit Datumsstempeln vor 2217 und nach 2550 oder mit einer anderen Lieferantennummer sind nicht von diesem Rückruf betroffen.

Was sollten Besitzer der Wandleuchte jetzt tun?

Wer eine NYMÅNE-Wandleuchte zu Hause hat, sollte diese ab sofort nicht mehr benutzen und das Produkt in einem IKEA-Einrichtungshaus in Österreich zurückgeben. Dort erhaltet ihr eine vollständige Rückerstattung. Ein Kaufnachweis (z.B. Rechnung) ist nicht erforderlich. IKEA entschuldigt sich vielmals für die Unannehmlichkeiten. Weitere Informationen unter gibt es online oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800/081 061.