Bewaffneter Verdacht löst Cobra-Einsatz in Vorarlberger Wohngebiet aus

Ein Zeuge meldete in Dornbirn (Vorarlberg) einen Mann, der angeblich unter Waffenbedrohung begleitet wurde. Cobra und mehrere Streifen rückten aus.

Am Montag, dem 9. Februar 2026, gegen 17.45 Uhr, wurde die Polizei über einen verdächtigen Vorfall in der Badgasse in Dornbirn verständigt. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein älterer Mann mutmaßlich von einer unbekannten, vermummten Person unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe begleitet worden sein soll.

Cobra-Einsatz folgte

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefährdungslage vorlag, wurden umgehend mehrere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra alarmiert. „Ein angrenzender Wohnblock wurde daraufhin umfassend durchsucht. Sämtliche Bewohner konnten wohlauf angetroffen werden. Hinweise auf eine strafbare Handlung oder auf die beteiligten Personen ergaben sich bislang nicht“, heißt es von der Polizei.