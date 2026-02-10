Skip to content
Brandereignis in Urfahr-Umgebung forderte viele Feuerwehren.
Urfahr-Umgebung/OÖ
10/02/2026
Alarmstufe 2

Flammeninferno bei Landwirtschaftsbetrieb: 200 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Großalarm am Abend in Urfahr-Umgebung: Ein landwirtschaftlicher Anbau stand lichterloh in Flammen. Neun Feuerwehren mit rund 200 Kräften verhinderten ein Übergreifen des Feuers.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Die Polizei Ottensheim wurde am Montag, dem 9. Februar 2026 gegen 20.45 Uhr zu einem Brand im Bezirk Urfahr-Umgebung beordert. Es wurde die Alarmstufe zwei ausgerufen. Gleichzeitig fuhren insgesamt neun Feuerwehren mit ca. 200 Personen zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Anbau eines landwirtschaftlichen Objekts bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Walding übernahm die Einsatzleitung und konnte den „Brand-Aus“ gegen 21.45 Uhr bestätigen. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der durch den Brand entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht festgestellt werden.

