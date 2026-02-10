Mit 90 verstorben: Österreich trauert um „außergewöhnlichen“ Diplomaten

„Tief betroffen“ zeigt sich etwa die Industriellenvereinigung (IV) in einer Aussendung vom Ableben Franz Ceskas. Er war von 1992 bis 1997 Generalsekretär der Industriellenvereinigung und war auch als Botschafter aktiv. Die Interessensvertretung der österreichischen Industrie habe er „durch strategischen Weitblick, internationale Erfahrung und hohe persönliche Integrität“ geprägt, so die IV weiter. Dabei war er in einer Phase tätig, die von tiefgreifenden wirtschaftlichen und europapolitischen Veränderungen gekennzeichnet war – so etwa der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Diese Zeit hat er „maßgeblich mitgestaltet“.

Franz Ceska hatte außergewöhnliche diplomatische Laufbahn

Aber nicht nur seine Karriere bei der IV brachte ihn hoch hinaus. Ceska hatte auch eine beeindruckende und außergewöhnliche diplomatische Laufbahn, die ihn unter anderem als Botschafter nach Brüssel (Belgien) und Paris brachte. Zudem führte sie ihn als Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen auch nach Genf (Schweiz). In der Aussendung würdigt ihn die IV als „Brückenbauer zwischen Wirtschaft, Politik und internationaler Diplomatie“ und spricht der Familie „in dieser schweren Stunde ihr tiefes Mitgefühl aus“.