Frontalcrash mit Lkw fordert zwei Schwerverletzte

Im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark kam zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Wagen und einem LKW. Ein 27-jähriger LKW-Lenker aus dem Bezirk Perg fuhr am Montag, dem 9. Februar 2026 gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B123 und kollidierte dabei mit einem 47-jährigen Autofahrer frontal. Im Wagen befand sich am Beifahrersitz eine 73-jährige Frau. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen ins angrenzende Feld geschleudert. „Der 47-Jährige sowie die 73-Jährige wurden durch den Zusammenprall augenscheinlich schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch das Rote Kreuz und den Notarzt erstversorgt und im Anschluss ins Unfallkrankenhaus Linz bzw. in den Med Campus Linz gebracht“, berichtet die Polizei.