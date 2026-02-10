„Tränen vergossen, Küsse verteilt“: Schwerkranke erlebt letztes Weihnachten daheim

Eine Schwerkranke (69) aus Oberösterreich wollte das orthodoxe Weihnachtsfest ein letztes Mal im Kreis ihrer Familie feiern. Der Verein -Rollende Engel- machte den Herzenswunsch trotz Krankheit und eisiger Kälte möglich.

Die Palliativstation des Krankenhauses in Wels in Oberösterreich wandte sich mit einem besonderen Anliegen an die ehrenamtlichen Wunscherfüller vom Verein -Rollende Engel-. Die schwerkranke Patientin Milumirka hatte eine besondere Bitte: „Ihr größter Herzenswunsch war es, am 7. Jänner, dem orthodoxen Weihnachtsfest, noch einmal zu Hause, in den eigenen vier Wänden, im Kreis ihrer Familie feiern zu dürfen“, berichtet der Verein -Rollende Engel-. Binnen weniger Stunden machten sich die Helfer auf den Weg. Die schwerkranke Frau, bei der die Kräfte merklich schwanden, wurde behutsam von der Station abgeholt. „Die Freude darüber, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen würde, war spürbar“, berichteten die Helfer. Trotz der eisigen Temperaturen und winterlicher Straßenbedingungen gelang es, sie sicher in ihr Zuhause zu bringen.

Magischer Moment im Familienkreis

Dort wartete bereits die Familie, die Enkelkinder nahmen die Oma sofort in ihre Mitte. Die Wunscherfüller wurden herzlich aufgenommen, es wurde gemeinsam gegessen, getrunken, gelacht – ein echtes Familienfest unter besonderen Umständen. „Ein Moment voller Wärme, Nähe und Normalität, der unter diesen Umständen so kostbar ist“, so die Organisatoren. Die Krankheit war dennoch allgegenwärtig. Die Schmerzen der Patientin wurden stärker, die Erschöpfung sichtbar. Doch sie blieb tapfer: „Sie wollte diesen Augenblick auskosten – noch einmal Zeit zu Hause verbringen, noch einmal Weihnachten feiern, so wie früher.“ Viele Stunden blieben die Helfer an ihrer Seite und sorgten ununterbrochen für die medizinische Betreuung.

„Jeder wusste, dass es das letzte Mal sein wird…“

Als die Kräfte der Frau nachließen, wurde gemeinsam beschlossen, die Wunscherfüllung zu beenden. Es kam zur Verabschiedung mit den Angehörigen – viele Tränen flossen, Küsse wurden verteilt. „Jeder wusste, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie nach Hause kam.“ Auf der Rückfahrt ins Krankenhaus schlief die Patientin sanft ein, vielleicht träumte sie von diesem besonderen Weihnachtsfest, von ihrer Familie, von Nähe und Geborgenheit.

