Mama und Kleinkind nach Unfall in Krankenhaus gebracht
Auf der B165 Gerlosstraße von Neukirchen Richtung Bramberg (Pinzgau, Salzburg) ist es Montagnachmittag, am 9. Februar 2026, zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 44-jähriger Tscheche wollte im Gemeindegebiet von Bramberg (Pinzgau, Salzburg) gerade links in eine Tankstelle abbiegen, als er mit einer entgegenkommenden Autofahrerin kollidierte. Während er unverletzt blieb, mussten die entgegenkommende 33-jährige Pinzgauerin und ihre vierjährige Tochter ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen übrigens jeweils negativ.
