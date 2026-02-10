Skip to content
/ ©Stefan Körber-stock.adobe.com
Symbolfoto
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schild weist auf einen Unfall hin.
Die 33-Jährige und ihre Tochter wurden zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gefahren.
Pinzgau / Salzburg
10/02/2026
Kollision

Mama und Kleinkind nach Unfall in Krankenhaus gebracht

Auf der B165 Gerlosstraße von Neukirchen Richtung Bramberg (Pinzgau, Salzburg) ist es Montagnachmittag, am 9. Februar 2026, zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Ein 44-jähriger Tscheche wollte im Gemeindegebiet von Bramberg (Pinzgau, Salzburg) gerade links in eine Tankstelle abbiegen, als er mit einer entgegenkommenden Autofahrerin kollidierte. Während er unverletzt blieb, mussten die entgegenkommende 33-jährige Pinzgauerin und ihre vierjährige Tochter ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Die mit beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen übrigens jeweils negativ.

