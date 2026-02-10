Ab Mitte Februar: Sigi Fink mit neuer Aufgabe im ORF

Ab Mitte Februar 2026 soll es so weit sein, dann wird der Wetterfrosch alternierend mit Eva Pölzl von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr auf ORF2 und ORF ON zu sehen sein. Neben der Moderation von „Guten Morgen Österreich“ wird er auch weiterhin dem Ö3-Wecker-Team angehören und Wettermoderationen für Radio und Fernsehen gestalten, versichert man. Sein offizielles Debut gibt Sigi Fink am 16. Februar, am 13. Februar schaut er aber auch schon im Studio um 8.30 Uhr bei Pölzl vorbei.

„Sigi Fink ist bereits ein geübter Frühaufsteher“

Der Chefredakteur der Sendungsteams im ORF-Newsroom, Johannes Bruckenberger, weiß: „Sigi Fink ist bereits ein geübter Frühaufsteher.“ Zudem würde er beweisen, dass er am Morgen den richtigen Ton trifft. „Verständliche und sympathische Informationsaufbereitung ist sein Markenzeichen.“ Der beliebte Wetterfrosch tritt damit übrigens die Nachfolge für Patrick Budgen an.

Sigi Fink: „Gibt nichts Schöneres, als…“

Und Fink selbst findet, dass es nichts Schöneres gebe, „als gemeinsam mit den Zuschauern in den Tag zu starten, gut gelaunt und mit Freude und einem Lachen im Gesicht“. Das „Guten Morgen Österreich“-Publikum will der gebürtige Südtiroler jedenfalls aufmuntern und so eine positive Energie in die Wohnzimmer bringen.

Das ist Sigi Fink

Siegfried „Sigi“ Fink wurde am 5. Mai 1984 in Bozen (Südtirol) geboren. Nach der Matura in Südtirol hat es ihn zum Studium an die Universität Innsbruck nach Österreich gezogen. Dort schloss er das Studium der Meteoroologie und Geophysik 2009 ab. Seine ORF-Karriere begann im Hörfunk, seit 2011 ist er dabei der Wetter-Anchor im Ö3-Wecker, seit 2022 präsentiert er auch eigene Sendungsformate wie etwa „Sigi Finks Ö3-Wecker-Wettershow“. Jahrelang hat er im ORF1 das „ZIB Magazin“-Wetter moderiert, seit 2022 präsentiert er auch die Wettersendungen im ORF2. Seine Liebe für das Wetter hat sich auch in Sach- und Kinderbüchern mit den Titeln „Fetzblau oder Schnieseln“ oder „Wolken deuten – von Arcus bis Volutus“ niedergeschlagen. Zudem ist er so nebenbei auch noch Weinbauer in Südtirol und in der Landwirtschaft tätig.