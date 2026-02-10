/ ©Montage: Canva
Nach Sprung über Schanze muss junger Skifahrer (14) ins Krankenhaus
Im Gemeindegebiet von Ellbögen (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) hat sich Montagvormittag, am 9. Februar 2026 gegen 10.10 Uhr, ein 14-jähriger Österreicher beim Skifahren verletzt.
Der Jugendliche war bei der Schutzhütte Meissner Haus und sprang dort über eine Sprungschanze. In weiterer folge stürzte er. Eine Ärztin, die zufällig ebenfalls auf der Schutzhütte war, leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Der Jugendliche wurde vom Hubschrauber schließlich ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, er hat einen Helm getragen, wie die Polizei berichtet.
