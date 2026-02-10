Autofahrer dreht auf A1 um, dann kommt zufällig die Polizei

Kurz vor Mitternacht hat ein 50-jähriger Autofahrer auf der A1 unmittelbar nach der Anschlussstelle "Salzburg Mitte" sein Fahrzeug gewendet - und wurde direkt von Polizisten angehalten.

Der 50-jährige Kosovare war Montagnacht, kurz vor 23 Uhr, mit seinem Auto in Richtung Deutschland unterwegs, als er noch im „Lieferingertunnel“ plötzlich entschied, sein Fahrzeug zu wenden. Noch vor der nächsten Anschlussstelle (Salzburg Messe) wurde der Geisterfahrer von einer zufällig entgegenkommenden Polizeistreife angehalten. Der 50-Jährige wies laut der Polizisten „starke Anzeichen einer Beeinträchtigung“ auf.

Arzt stellt Fahruntauglichkeit fest

Da ein Alkotest mit ihm negativ verlief, wurde er zu einem Arzt gebracht, der dessen Fahruntauglichkeit feststellte. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige gegen ihn erstattet. Außerdem wurde er der Staatsanwaltschaft wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit“ angezeigt.