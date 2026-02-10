Nierensteine bei Kindern nehmen zu: Österreichs Ärzte schlagen Alarm

Kinder und Jugendliche sind zunehmend von Nierensteinen (Nephrolithiasis) betroffen. Laut Österreichischer Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) ist seit rund 20 Jahren ein Anstieg zu beobachten. Als Ursachen gelten unter anderem Übergewicht, fruchtzuckerhaltige Getränke, salzreiche Ernährung, zu geringe Flüssigkeitszufuhr sowie eine unzureichende Kalziumaufnahme. Auch Hitzeperioden könnten durch stärker konzentrierten Urin das Risiko erhöhen. Zudem wird ein möglicher Zusammenhang mit häufigem Antibiotikaeinsatz diskutiert.

Zahl der Spitalsaufenthalte verfünffacht

In Industrieländern steigt die Erkrankungshäufigkeit jährlich um vier bis zehn Prozent. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte von Kindern mit Nierensteinen hat sich innerhalb eines Jahrzehnts verfünffacht. „Damit sich Nierensteine bilden, wirken oft mehrere Faktoren zusammen. Nierensteine entstehen, wenn der Urin mit bestimmten steinbildenden Substanzen übersättigt ist und gleichzeitig schützende Stoffe fehlen, die die Kristallbildung hemmen“, erläuterte Siegfried Waldegger, Kinder- und Jugendnephrologe und ÖGKJ-Mitglied. Zu den steinbildenden Substanzen zählen Kalziumoxalat, Kalziumphosphat und Harnsäure, zu den schützenden Zitrat und Magnesium.

Starker Anstieg in der Pubertät

Besonders in der Pubertät nimmt die Häufigkeit deutlich zu, während bei Kleinkindern meist anatomische, metabolische oder genetische Ursachen im Vordergrund stehen. „Während der Pubertät kommt es zu einem besonders starken Anstieg der Häufigkeit, wobei Umweltfaktoren eine große Rolle spielen. Bei Kleinkindern sind hingegen anatomische, metabolische und genetische Ursachen die Hauptauslöser für Harnsteine“, so Waldegger. „Solange sich Steine in der Niere befinden, verursachen sie meist keine Beschwerden. Wandert ein Stein jedoch in den Harnleiter und bleibt dort stecken, kann es zu einem Harnstau und einer schmerzhaften Kolik kommen“, schilderte der Arzt. Gehen die Steine nicht von selbst ab, können sie mit einer extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie unter Narkose behandelt werden, größere Steine erfordern mitunter operative oder minimalinvasive Eingriffe.

Vorbeugen durch viel trinken – zuckerfrei

Zur Vorbeugung wird ausreichend Flüssigkeit empfohlen, vor allem Wasser oder ungesüßter Tee. Je nach Alter sollten Kinder und Jugendliche etwa 0,8 bis 1,5 Liter täglich trinken, bei Hitze oder Bewegung entsprechend mehr. „Der Verzicht auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke ist besonders wichtig, da viele Limonaden einen hohen Zucker- und Fruktosegehalt aufweisen. Fruktose erhöht die Ausscheidung von Kalzium und Harnsäure über den Urin – beides wichtige Bestandteile von Nierensteinen – und kann gleichzeitig den Citratspiegel senken. Citrat wirkt normalerweise schützend, da es die Kristallbildung im Urin hemmt“, ergänzte Waldegger abschließend. (10.02.2026 APA/RED)