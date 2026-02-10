Baustelle ignoriert, Polizei attackiert: Verfolgungsjagd über zwei Bundesländer

Montagabend kam es auf der A1 Fahrtrichtung Wien zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein 29-jähriger Lenker aus Deutschland fuhr am Montag, dem 9. Februar 2026 seinen Wagen auf der A25 in Wels in Fahrtrichtung Linz. Auf Höhe Auffahrt Terminal Wels, wurde die Autobahn aufgrund von Bodenmarkierungsarbeiten an der dortigen Baustelle durch eine Polizeistreife zur Gänze für den Verkehr gesperrt. Dazu wurde am Dienst-Kfz gut eindeutig sichtbar der Streifenwagen in der Mitte der zwei Fahrstreifen positioniert.

Polizei nahm Verfolgung aug

Gegen 21.15 Uhr missachtete der Deutsche die Straßensperre und fuhr rechts am Streifenwagen vorbei. Die Polizeistreife nahm unmittelbar darauf die Verfolgung auf und versuchte mehrmals das Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrzeuglenker ignorierte sämtliche Anhalteversuche, weshalb Verstärkung angefordert wurde. Sämtliche beteiligte Streifen versuchten das fahrerflüchtige Fahrzeug anzuhalten. Bei allen Anhalteversuchen versuchte er sich der Anhaltung zu widersetzen, indem er die Streifenfahrzeuge zu rammen und abzudrängen versuchte. Der Fahrerflüchtige setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Drei Polizeiautos beschädigt

Schließlich konnte der Lenker gegen 22.15 Uhr auf der A1 in Niederösterreich, im Gemeindegebiet von Altlengbach gestoppt und festgenommen werden. Im Zuge der Verfolgung kam es zu Beschädigungen an insgesamt drei Streifenwagen und dem fahrerflüchtigen Fahrzeug, welches durch die Feuerwehr geborgen wurde. Der 27-jährige Mann befindet sich derzeit im Polizeianhaltezentrum in Linz. Weitere Ermittlungen sind am Laufen.