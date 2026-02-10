Fliegerbombe gefunden: Mehrere Gebäude in Tirol evakuiert

In Hall in Tirol wurden mehrere Gebäude evakuiert, nachdem eine Fliegerbombe aufgefunden wurde.

Bei Grabungsarbeiten wurde am heutigen Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 9.30 Uhr eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Weinfeldgasse in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gefunden. Wie die Polizei berichtet, habe man sofort einen entsprechenden 200 Meter großen Sperrkreis aktiviert und Sperrzonen eingerichtet. Während der Arbeiten wird man den Sperrkreis kurzzeitig auf 400 Meter erweitern, heißt es. Es wurden jedenfalls hunderte Bewohner der angrenzenden Gebäude und Betriebe evakuiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 12:57 Uhr aktualisiert