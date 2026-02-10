Skip to content
Region auswählen:
/ ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiautos bei Tag im Einsatz.
Die Polizei hat in Hall in Tirol eine Sperre eingerichtet.
Hall in Tirol
10/02/2026
Großeinsatz

Fliegerbombe gefunden: Mehrere Gebäude in Tirol evakuiert

In Hall in Tirol wurden mehrere Gebäude evakuiert, nachdem eine Fliegerbombe aufgefunden wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Bei Grabungsarbeiten wurde am heutigen Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 9.30 Uhr eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe in der Weinfeldgasse in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gefunden. Wie die Polizei berichtet, habe man sofort einen entsprechenden 200 Meter großen Sperrkreis aktiviert und Sperrzonen eingerichtet. Während der Arbeiten wird man den Sperrkreis kurzzeitig auf 400 Meter erweitern, heißt es. Es wurden jedenfalls hunderte Bewohner der angrenzenden Gebäude und Betriebe evakuiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 12:57 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: