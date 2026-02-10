Polizei findet Tatverdächtigen, sucht jetzt noch die Opfer

Ein 33-jähriger Slowake soll Sonntagvormittag, am 8. Februar 2026, in St. Pölten einen versuchten Raub und einen versuchten Einbruchsdiebstahl verübt haben, berichtet nun die Polizei.

Der Tatverdächtige soll versucht haben, Geld mit Schlägen und Tritten zu bekommen.

Gegen 11 Uhr soll er im Bereich der Julius-Raab-Promenade versucht haben, zwei bisher unbekannten Personen durch Tritte und Schläge zur Herausgabe von Geld zu nötigen. Anschließend wollte er scheinbar durch Einschlagen einer Fensterscheibe in eine Bankfiliale gelangen. Zeugen haben daraufhin die Polizei gerufen, woraufhin der Beschuldigte in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden konnte.

Opfer sollen sich beim Kriminaldienst melden

Der 33-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme umfassend geständig, die Schadenssumme ist noch unklar. Er wurde mittlerweile in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Währenddessen sucht die Polizei noch nach den Opfern des versuchten Raubes. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldienst unter der Nummer 059 133 35 3333 zu melden.