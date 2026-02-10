Olympia: Endstand der Frauen-Teamkombi – Gold für Österreich!

Die Ski Alpin Teamkombination der Frauen ist geschlagen, die Medaillen sind vergeben. Wir wissen genau, wer gewonnen hat und haben hier den Endstand für euch.

Drei Bewerbe der alpinen Skifahrer waren bereits vor dem heutigen Dienstag, 10. Februar 2026, geschlagen. Dabei gibt es bereits einen Doppel-Olympiasieger, hat Franjo von Allmen (Schweiz) doch sowohl die Abfahrt als auch die Teamkombination – Letztere gemeinsam mit Slalom-Spezialist Tanguy Nef – gewonnen. Die Abfahrt der Frauen ging an Breezy Johnson aus den USA. Bei der Herren-Teamkombi hat Österreich auch die erste Medaille abgestaubt. Vincent Kriechmayr und Manuel Feller haben sich nach einer Aufholjagd im Slalom-Durchgang Silber geholt. Alles dazu hier: Olympia: Endstand der Herren-Teamkombi – Österreich holt Silber.

©ORF Manuel Feller hat dem österreichischen Team gemeinsam mit Vincent Kriechmayr die erste Medaille geholt.

Ski Alpin: So ist die Damen-Teamkombi ausgegangen

Und auch bei der Teamkombination der Frauen, die am Dienstag stattgefunden hat, wurden wieder Medaillen vergeben. Zur Info: Bei der Teamkombination handelt es sich um einen Bewerb, der aus einem Abfahrts- und einem Slalom-Durchgang besteht – und dementsprechend aus zwei Fahrern bzw. Fahrerinnen. Im Abfahrtsdurchgang war Abfahrtsolympiasiegerin Johnson die Schnellste. Aber nur sechs Hundertstel dahinter folgte mit Ariane Rädler schon die erste Österreicherin. Wer schließlich die Medaillen geholt hat, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Der Endstand der Frauen-Teamkombination bei Olympia: Gold : Ariane Rädler / Katharina Huber (Österreich)

: Ariane Rädler / Katharina Huber (Österreich) Silber : Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher (Deutschland)

: Kira Weidle-Winkelmann / Emma Aicher (Deutschland) Bronze : Jacqueline Wiles / Paula Moltzan (USA)

: Jacqueline Wiles / Paula Moltzan (USA) 4. Breezy Johnson / Mikaela Shiffrin (USA)

5. Cornelia Hütter / Katharina Truppe (Österreich)

6. Jasmine Flury / Wendy Holdener (Schweiz)

7. Nina Ortlieb / Katharina Gallhuber (Österreich)

