Nach Tötungsdelikt in Linz: Tatort noch nicht freigegeben

Nach dem Tötungsdelikt in der Linzer Harrachstraße bleibt vieles offen. Der Tatort ist noch gesperrt, Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Warum die Polizei weiter sehr zurückhaltend informiert und was jetzt klar ist.

Seit dem 19. Jänner 2026 sorgt ein Tötungsdelikt in der Linzer Harrachstraße für große Betroffenheit. Auch Tage danach ist der Tatort noch nicht freigegeben. Der Grund: Bestimmte Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Diese hängen teilweise direkt vom aktuellen Stand der Ermittlungen ab. Laut Polizei soll die Freigabe aber in den nächsten Tagen erfolgen. Bis dahin bleibt der Bereich gesperrt. Für Anrainer heißt das weiterhin Geduld bewahren.

Polizei gibt sich bewusst zurückhaltend

Das Landeskriminalamt Oberösterreich und die Staatsanwaltschaft Linz informieren derzeit nur sehr eingeschränkt über Details. Dafür gibt es einen klaren Grund. Man wolle die laufenden Ermittlungen nicht „leichtfertig gefährden“. In einer aktuellen Aussendung heißt es wörtlich: „… wird um Verständnis ersucht, dass seitens des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Linz mit der Bekanntgabe einzelner Ermittlungsergebnisse nach wie vor sehr zurückhaltend agiert wird“. Konkrete Zwischenergebnisse werden daher bewusst nicht öffentlich gemacht.

Videoaufnahmen brauchen Zeit

Ein zentraler Teil der Ermittlungen ist die Auswertung von Überwachungskameras rund um den Tatort. Diese Arbeit ist laut Polizei besonders zeitaufwendig. Die Aufzeichnungen stammen aus unterschiedlichen Quellen und müssen genau geprüft werden. Manche Videos werden mehrfach gesichtet. Teilweise ist auch eine technische Nachbearbeitung nötig. Diese Auswertung wird noch mehrere Wochen dauern. Schnelle Antworten sind hier nicht zu erwarten.

Auch Handydaten werden geprüft

Neben Videoaufnahmen werden auch Telekommunikationsdaten ausgewertet. Dazu kommen sichergestellte elektronische Datenträger. Zusätzlich laufen Rechtshilfeersuchen an ausländische Internetdienstanbieter. Erfahrungsgemäß nehmen solche Verfahren viel Zeit in Anspruch. Selbst bei schweren Kapitalverbrechen könne sich das über Wochen oder sogar Monate ziehen. Auch hier bittet die Polizei um Geduld.

Ermittlungen mit voller Kraft

Trotz der Dauer wird mit Nachdruck gearbeitet. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Linz betonen, dass mit großer Akribie ermittelt wird. Alle notwendigen Ressourcen seien im Einsatz, um die Tat möglichst rasch aufzuklären.