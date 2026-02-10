150-Euro-Brief: Tausenden Österreichern wird im März Geld geschickt

Auch dieses Jahr gibt es wieder Geld vom Staat in Form des Schulstartbonus. Die Briefe werden im März abgeschickt, so das dafür zuständige Sozialministerium gegenüber 5 Minuten. Aktuell finalisiert man noch letzte Details.

Wie schon im Herbst und auch im Vorjahresfrühling bekommen auch nun wieder viele Österreicher einen Brief, der 150 Euro wert ist. Dabei geht es um die „Schulstartplus!“-Aktion, die es nach den Vorjahren auch heuer wieder geben wird, wie das Sozialministerium bestätigt.

„Die Verständigungsschreiben sollen im März an die bezugsberechtigten Haushalte versendet werden“, heißt es seitens des Sozialministeriums gegenüber 5 Minuten.

Was man mit 150-Euro-Bonus alles kaufen kann

Aktuell sei man noch bei der Finalisierung der letzten Details, wesentliche Änderungen zum letzten Jahr erwartet man aber nicht. Die Aktion ist jedenfalls für jene Familien mit Schulkindern, die im Dezember 2025 Mindestsicherung oder Sozialhilfe bekommen haben. Jedes betroffene Kind erhält einen 150-Euro-Gutschein. Im Vorjahr handelte es sich um rund 52.000 Kinder und Jugendliche, bei der „Schulstartklar!“-Aktion im Herbst, die die selben „Richtlinien“ hat, waren es immerhin knapp 54.000. Es ist zu erwarten, dass ähnlich viele Kinder auch dieses Jahr wieder betroffen sein werden. Auch ist der Schulstartplus-Gutschein deutlich vielseitiger anwendbar als jener von der „Schulstartklar!“-Aktion. Während bei Letzterer „nur“ Schulartikel gekauft werden können, konnten jene im Frühjahr bisher auch für Lebensmittel, Bekleidung und Hygieneartikel im stationären Handel verwendet werden.

Kommt der Schulstartbonus erstmals als Bezahlkarte?

Wie auf der Schulstart-Website nun steht, dürfte der Brief dann auch spätestens bis Mitte April 2026 da sein. Das liegt daran, dass die Briefe teilweise vom Sozialministerium, teilweise vom Bundesland selbst kommen. Und auf der Website, die vom Ministerium betreut wird, ist dann doch auch die Rede von einer kleineren Neuerung: Erstmals könnten die Gutscheine in Form einer Bezahlkarte fürs Handy verfügbar sein. Diese kann man laut ersten Informationen bis 30. Juni 2026 mit dem Code aus dem Brief in der Schulstart-App freischalten, danach gilt sie bis 31. Dezember 2026. Danach kann man mit Geld, das übrig bleibt, nicht mehr einkaufen.

Tausende 150-Euro-Boni werden jedes Mal nicht abgeholt

Die Schulstartboni, die jedes Jahr immer rund um die jeweiligen Semesterstars an armutsbetroffene Familien mit Schulkindern geschickt werden, werden übrigens nicht von allen immer abgeholt. Über 6.000 Betroffene haben das Geld im Vorjahresfrühling nicht aktiviert und damit auch nicht ausgeben können, im Herbst waren es immerhin „nur“ etwas mehr als 3.000 Anspruchsberechtigte. Wie das Ministerium im Herbst exklusiv gegenüber 5 Minuten erklärte, wurden allerdings lediglich 7,1 der 8,1 Millionen Euro, die möglich gewesen wären, auch tatsächlich eingelöst. Alles dazu hier: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 17:26 Uhr aktualisiert