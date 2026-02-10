Schockfund in Tirol: Zwei Leichen in Wohnhaus gefunden

Am Dienstagnachmittag wurden in Kitzbühel zwei Leichen gefunden. Das Landeskriminalamt ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was in Kitzbühl passiert ist, ist derzeit noch ein Rätsel.

Im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt die Landespolizeidirektion Tirol den entsetzlichen Fund: „Im Laufe des Nachmittags wurden in einer Siedlung in Kitzbühel zwei Leichen gefunden.“ Das Landeskriminalamt ermittelt bereits auf Hochtouren. Laut mehreren Medienberichten soll es sich um eine Mutter und ihr Kind handeln, bestätigt ist dies jedoch noch nicht. Weitere Infos sind derzeit nicht bekannt, wir halten euch auf dem Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 17:02 Uhr aktualisiert